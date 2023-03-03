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EYT'lilere büyük kolaylık! İşlemler nasıl yapılacak? Emekli aylığı kaç günde bağlanacak? EYT dışında erken emeklilik mümkün mü?

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular başlıyor. Normalde 15-20 günlük sürede işlemleri biten aylık bağlama işlemleri saatler içinde tamamlanabilecek. Emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanan vatandaşların merak ettiği sorular yanıt buldu.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.03.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 06:53
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EYT’lilere büyük kolaylık! İşlemler nasıl yapılacak? Emekli aylığı kaç günde bağlanacak? EYT dışında erken emeklilik mümkün mü?

Normalde 15-20 günlük sürede işlemleri biten aylık bağlama işlemleri saatler içinde tamamlanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) "emekli olabilir" yazısı almaya gerek kalmadan işlemler online başlatılacak.

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EYT’lilere büyük kolaylık! İşlemler nasıl yapılacak? Emekli aylığı kaç günde bağlanacak? EYT dışında erken emeklilik mümkün mü?

Sistemde prim günü ve sigortalılık süresi görüldüğü için sigortalının beyanı esas alınacak. EYT kapsamında emekli olacakların aylığına milli gelirdeki artışla birlikte temmuz zammı da yansıyacak.

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EYT’lilere büyük kolaylık! İşlemler nasıl yapılacak? Emekli aylığı kaç günde bağlanacak? EYT dışında erken emeklilik mümkün mü?

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanan vatandaşlardan gelen bazı soruların yanıtları şöyle:

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EYT’lilere büyük kolaylık! İşlemler nasıl yapılacak? Emekli aylığı kaç günde bağlanacak? EYT dışında erken emeklilik mümkün mü?

EMEKLİ AYLIĞI KAÇ GÜNDE BAĞLANACAK?

SGK emeklilik işlemlerinin hızlanması, aylığın kısa sürede bağlanması için "emekli olabilir" yazısı alma zorunluluğunu kaldırıyor. Mevcut sistemde emekli olacak çalışanın kurumdan emekliliğe hak kazandığını gösteren bir yazı alarak işlemleri başlatması gerekiyor.

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EYT’lilere büyük kolaylık! İşlemler nasıl yapılacak? Emekli aylığı kaç günde bağlanacak? EYT dışında erken emeklilik mümkün mü?

Bu uygulama ile iş yoğunluğu azalacağı gibi emekli aylığı bağlanması süreci de hızlanacak. Sigortalının beyanına göre çıkış yapılarak emekli koşulları oluşanlara e-Devlet üzerinden online emekli aylığı bağlanacak. Başvuru dilekçesinin kabulünün ardından izleyen aybaşından itibaren (1 Nisan) ilk aylığa hak kazanılacak.