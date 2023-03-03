EYT’lilere büyük kolaylık! İşlemler nasıl yapılacak? Emekli aylığı kaç günde bağlanacak? EYT dışında erken emeklilik mümkün mü?

Bu uygulama ile iş yoğunluğu azalacağı gibi emekli aylığı bağlanması süreci de hızlanacak. Sigortalının beyanına göre çıkış yapılarak emekli koşulları oluşanlara e-Devlet üzerinden online emekli aylığı bağlanacak. Başvuru dilekçesinin kabulünün ardından izleyen aybaşından itibaren (1 Nisan) ilk aylığa hak kazanılacak.