HaberlerGaleriEYT'lilere büyük kolaylık! İşlemler nasıl yapılacak? Emekli aylığı kaç günde bağlanacak? EYT dışında erken emeklilik mümkün mü?
EYT'lilere büyük kolaylık! İşlemler nasıl yapılacak? Emekli aylığı kaç günde bağlanacak? EYT dışında erken emeklilik mümkün mü?
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte başvurular başlıyor. Normalde 15-20 günlük sürede işlemleri biten aylık bağlama işlemleri saatler içinde tamamlanabilecek. Emeklilik dilekçesi vermeye hazırlanan vatandaşların merak ettiği sorular yanıt buldu.