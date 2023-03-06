06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanlığından flaş EYT açıklaması! e-Devlet'ten EYT başvurusu yapılamıyor mu?

Cumhurbaşkanlığından flaş EYT açıklaması! e-Devlet'ten EYT başvurusu yapılamıyor mu?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2023
ABONE OL
Cumhurbaşkanlığından flaş EYT açıklaması! e-Devlet’ten EYT başvurusu yapılamıyor mu?

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "e-Devlet üzerinden EYT başvurusu yapılamıyor" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada talep yoğunluğuna dikkat çekilirken, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT kapsamında emeklilik başvurularının fiziksel olarak yapılması gerektiği iddiaları asılsız olup, hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden 7 gün 24 saat esasıyla sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA