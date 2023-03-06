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Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Anayasa 127. madde ne anlama geliyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023
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Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Anayasa 127. madde ne anlama geliyor?

"Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurmuştu. İYİ Parti kanadından masaya dönüş için, "Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar" şartını koştu. Peki, Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Anayasa 127. madde ne anlama geliyor?

"Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Anayasa 127. madde ne anlama geliyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İYİ Parti kanadından masaya dönüş için, "Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar" şartını koştu. Peki, Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Anayasa 127. madde ne anlama geliyor?

BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVE DEVAM EDERKEN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLABİLİR Mİ?

İYİ Parti'nin koalisyona dönüş için şart koştuğu "Belediye başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" önerisinin ise Anayasa'ya aykırı bir durum olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa'ya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez (m.127/5). Aynı kişinin hem CB Yardımcısı hem Belediye Başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar." ifadelerini kullandı.

ANAYASA 127. MADDE NE ANLAMA GELİYOR?

MADDE 127- Mahallî idareler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir.

Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

(Değişik fıkra: 23/7/1995-4121/12 md.) Mahalli idarelerin seçimleri, 67 nci maddedeki esaslara göre beş yılda bir yapılır. (Mülga ikinci cümle: 21/1/2017-6771/16 md.) (…) Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir.

Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çözümü ve kaybetmeleri, konusundaki denetim yargı yolu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahallî idare organları veya bu organların üyelerini, İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilir.

Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.

Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile, kendi aralarında Cumhurbaşkanının izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliye ve kolluk işleri ve merkezi idare ile karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır

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