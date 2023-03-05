Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan kriz çıkaracak sözler! İstanbul ismini kullanamadı

Bu paylaşımın ardından Dendias'ın yeni bir paylaşım yaptığı görüldü. Bu paylaşımında ise,

"Yarın Türkiye ve Suriye'deki son depremlerin kurbanları ve Tempi demiryolu kazası kurbanları için İstanbul'da, @EcuPatriarch anma törenine katılacağım." ifadelerini kullandı.