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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan kriz çıkaracak sözler! İstanbul ismini kullanamadı

Türkiye'de yaşanan asrın felaketi sonrası Yunanistan 'dostluk elini' çabuk geri çekti. Felaketin ilk günlerinde Türkiye'nin yanında olduğunu söyleyen Yunanistan'dan kriz çıkaracak bir açıklama geldi. Bugün Türkiye'yi ziyaret edecek olan Yunan Bakan İstanbul ismini kullanmaktan kaçındı.

Giriş Tarihi: 05.03.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 10:32
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan kriz çıkaracak sözler! İstanbul ismini kullanamadı

Deprem felaketi sonrası Türkiye'ye dayanışma mesajı veren Yunanistan'dan küstah bir açıklama geldi. Ortodoks Patriklik ve Archieratic Pazar gününe katılmak için İstanbu'la gelecek olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, attığı tweetde tarihi yok saydı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan kriz çıkaracak sözler! İstanbul ismini kullanamadı

İki ülke arasında buzların eridiği düşünülürken Yunan Bakan tansiyonu yeniden yükseltecek bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından 'İstanbul' için 'Konstantinopolis' ifadesini kullanan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tepkilerin odağı oldu.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan kriz çıkaracak sözler! İstanbul ismini kullanamadı

Dendias açıklamalarında "Yarın Konstantinopolis'e seyahat edeceğim. Ortodoks Patriklik ve Archieratic İlahi Liturji Pazar gününe katılacağım ve Kutsal Hazretleri Ekümenik Patrik Bartholomeos tarafından karşılanacağım." ifadelerini kullandı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan kriz çıkaracak sözler! İstanbul ismini kullanamadı

Dendias'ın İstanbul yerine Konstantinople yazmasının yanı sıra, Fener Rum Patriği Bartholomeos için 'Ekümenik Patrik' ifadesi kullanması da dikkat çekti.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’tan kriz çıkaracak sözler! İstanbul ismini kullanamadı

Bu paylaşımın ardından Dendias'ın yeni bir paylaşım yaptığı görüldü. Bu paylaşımında ise,

"Yarın Türkiye ve Suriye'deki son depremlerin kurbanları ve Tempi demiryolu kazası kurbanları için İstanbul'da, @EcuPatriarch anma törenine katılacağım." ifadelerini kullandı.