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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan kriz çıkaracak sözler! İstanbul ismini kullanamadı
Türkiye'de yaşanan asrın felaketi sonrası Yunanistan 'dostluk elini' çabuk geri çekti. Felaketin ilk günlerinde Türkiye'nin yanında olduğunu söyleyen Yunanistan'dan kriz çıkaracak bir açıklama geldi. Bugün Türkiye'yi ziyaret edecek olan Yunan Bakan İstanbul ismini kullanmaktan kaçındı.
Giriş Tarihi: 05.03.2023 10:32Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 10:32