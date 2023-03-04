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Adana'da 4,1 Hatay'da 4 Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem (AFAD Kandilli son depremler)

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Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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Adana’da 4,1 Hatay’da 4 Adıyaman’da 4,4 büyüklüğünde deprem AFAD Kandilli son depremler

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli depremlerin artçıları sürüyor. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.03'te ise Hatay'ın Antakya ilçesi 4 şiddetinde sarsıldı. Adıyaman'da ise saat 08.27'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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