Ekrem İmamoğlu İstanbul'un dönüşümü için tek bir çivi bile çakmadı!
Asrın felaketi, deprem beklenen İstanbul’da İBB Başkanı İmamoğlu’nun 4 yıl boyunca kentsel dönüşüm adına tek çivi dahi çakmadığını ortaya çıkardı. Bu durum, 2019’da dönüşüm karşıtı sözler söyleyen İmamoğlu’nun vizyonsuzluğunu da gözler önüne serdi.
Asrın felaketinin ardından gözler deprem beklenen yerlerin başında gelen İstanbul'a çevrildi. Geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Deprem Seferberlik Planı'na ilişkin tanıtım toplantısı düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 yıldır 'Hayata geçiriyoruz' diyerek sunduğu 'Deprem Seferberlik Planı'nı 3-4 gün içinde açıklayacaklarını açıkladı.
Ancak yapılan toplantı, İstanbul'da 4 yıl boyunca depreme yönelik hazırlıkların lafta kaldığını ve kentsel dönüşüm adına bugüne kadar tek çivi dahi çakılmadığını da ortaya çıkardı. Vatandaşların tepki gösterdiği bu durumun, İmamoğlu'nun kentsel dönüşüme karşı takındığı tutumun sonucu olduğu belirtildi.
DÖNÜŞÜM KARŞITIYDI
Çünkü İmamoğlu, daha önce kentsel dönüşüme karşı olduğuna ilişkin açıklamalar yapmıştı. 13 Haziran 2019'da yapılan bir toplantıda konuşan İmamoğlu, "15 senedir kentsel dönüşüm konusu İstanbul gündeminde. Halkın çıkarlarını gözetmeyen anlayışla hayata geçirilen, türlü mağduriyetlere yol açan kentsel dönüşüm uygulamalarına son vermemiz gerekiyor. Fikirtepe'de, Gaziosmanpaşa'da, Sulukule'de, Bayrampaşa'da, Üsküdar Kirazlıtepe'de,
Başakşehir Bayramtepe'de, Tozkoparan'da, Okmeydanı'nda, Sarıyer'in, Eyüp'ün, Pendik'in, Beyoğlu'nun birçok mahallesinde. Artık insanlarımızın birçoğu kentsel dönüşümün adını bile duymak istemiyor" demişti. İBB yönetimi, TOKİ'nin Esenler Belediyesi'yle birlikte yaptığı 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini, 9 kez mahkemeye başvurarak engellenmek istemişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıkarken, gelinen noktada İstanbul'da bu alanda hiçbir hamle yapılmamış olması, İmamoğlu'nun vizyonsuzluğunu da gözler önüne serdi.
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