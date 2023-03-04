Ekrem İmamoğlu İstanbul’un dönüşümü için tek bir çivi bile çakmadı!

Başakşehir Bayramtepe'de, Tozkoparan'da, Okmeydanı'nda, Sarıyer'in, Eyüp'ün, Pendik'in, Beyoğlu'nun birçok mahallesinde. Artık insanlarımızın birçoğu kentsel dönüşümün adını bile duymak istemiyor" demişti. İBB yönetimi, TOKİ'nin Esenler Belediyesi'yle birlikte yaptığı 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini, 9 kez mahkemeye başvurarak engellenmek istemişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentsel dönüşümün önemi bir kez daha ortaya çıkarken, gelinen noktada İstanbul'da bu alanda hiçbir hamle yapılmamış olması, İmamoğlu'nun vizyonsuzluğunu da gözler önüne serdi.

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