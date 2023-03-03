03 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hatay Valiliğinden "zehirli gazdan vefat" iddialarına yanıt

Hatay Valiliğinden "zehirli gazdan vefat" iddialarına yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
ABONE OL
Hatay Valiliğinden zehirli gazdan vefat iddialarına yanıt

Hatay Valiliği, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay’da çadır olmaması sebebiyle seralarda kalan bazı vatandaşların sobadan çıkan zehirli gazlar nedeniyle vefat ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA