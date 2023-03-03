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Deprem soruşturmasında flaş gelişme: Hasan Atay tutuklandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 03.03.2023 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
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Deprem soruşturmasında flaş gelişme: Hasan Atay tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, depremlerde yıkılan bir binanın yapı denetim sorumlusu Hasan Atay tutuklandı.

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