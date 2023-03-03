AFAD'dan "konteyner kent" açıklaması

Açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizde 189 konteyner kent oluşturuluyor. Planlanan 95 bin 190 konteynerin alt yapı ve kurulum çalışması devam ediyor. Kurulan konteynerlerde 45 bin 996 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulyor." bilgisi paylaşıldı.

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