AFAD'dan "konteyner kent" açıklaması
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, deprem bölgelerindeki konteynerlerde 45 bin 996 kişiye barınma hizmeti verildiğini bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşturulan konteyner kentlere yönelik açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, "Depremden etkilenen illerimizde 189 konteyner kent oluşturuluyor. Planlanan 95 bin 190 konteynerin alt yapı ve kurulum çalışması devam ediyor. Kurulan konteynerlerde 45 bin 996 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulyor." bilgisi paylaşıldı.
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