Son dakika | Depremin simgesi Aleyna Ölmez taburcu oldu
Son dakika haberi... Depremin 248. saatinde enkaz altından sağ olarak çıkan Aleyna Ölmez tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Son dakika haberi... Depremin 248. saatinde enkaz altından sağ olarak çıkan Aleyna Ölmez tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
ALEYNA ÖLMEZ DEPREM ANINDA YAŞADIKLARINI VE UMUDA UZANAN ANLARI İLK KEZ ANLATTI
Depremin 248'inci saatinde Kahramanmaraş'ta mahsur kaldığı enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, yaşadıklarını anlattı. Aleyna "Çok zorlu bir süreçti. Ama mücadele ettim ve uğraştım vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı. Çok teşekkür ederim." dedi. Diğer yandan Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise, "Çok şükür biz de çok mutluyuz. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyoruz. Allah ömrünü uzun etsin. İlgilenen herkese ve ziyarete gelen Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sağlıkla inşallah yürüsün ayaklansın tekrar ziyaret edelim. Allah dua eden herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.
6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez ambulans uçak ile Ankara'ya getirilmişti.
Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesinde tedavisi devam eden Aleyna Ölmez yaşadıklarını ve duygularını anlattı.
Zor bir süreç olduğunu söyleyen Ölmez, "Çok zorlu bir süreçti ama mücadele ettim. Vazgeçmek istemedim. Herkes çok destek çıktı ve yardımcı oldu. Her şey için çok teşekkür ederim. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da ziyarete geldi. Çok güzel bir histi. İyi ve gururlu hissettim. Bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZA DA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Aleyna Ölmez'in teyzesi Güler Duman ise, "Çok şükür biz de çok mutluyuz. Sevinci ve hüznü aynı anda yaşıyoruz. Allah ömrünü uzun etsin. İlgilenen herkese ve ziyarete gelen Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Sağlıkla inşallah yürüsün ayaklansın tekrar ziyaret edelim. Allah dua eden herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN, TEDAVİ GÖREN DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki şehirlerden tedavi için Ankara'ya getirilen depremzedelerle bir araya geldi.
Depremin 248'inci saatinde Kahramanmaraş'ta mahsur kaldığı enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile Hatay'dan getirilen 16 yaşındaki Hülyasu Kısa ve 8 yaşındaki Feyza Nur Yakar, Kahramanmaraş'tan getirilen 7 yaşındaki Miraç Eren Döner ve 10 yaşındaki Ayça Çepni, Şanlıurfa'dan getirilen 9 yaşındaki Zeynep Küçükler'i ziyaret eden Erdoğan, tedavileri süren hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan bilgi aldı.
Başkan Erdoğan'a Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi çocuk bölümündeki depremzedeleri ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşerona kadro ne zaman çıkacak 2023? 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? 2 Mart son durum!
- İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL 2023? İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İŞKUR BAŞVURU EKRANI! En düşük, en yüksek maaş hesaplama
- Prefabrik 3+1, 2+1 ev FİYATLARI 2023 | Metrekaresine göre hesaplama... 80 m2, 90 m2, 110 m2...
- Berat Kandili ne zaman, hangi gün 2023? Berat Kandili'ne kaç gün kaldı? Diyanet Dini Günler Takvimi
- Hangi illerde sınavlar iptal edildi? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ sınavları o illerde ertelendi mi? ÖSYM SON DAKİKA
- Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız doktora gidin! Akciğer kanserinin ilk belirtisi uyandığınızda ortaya çıkıyor! Uzmanlar açıkladı
- Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar hemen bunu yapsın! SSK Bağ-Kur emeklisine bir kereye mahsus ödenecek! En az 1.000 TL artışla...
- ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...
- MSÜ 2023 Geç Başvuru EKRANI | Son 4 gün! Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
- EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI
- Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Ramazan ayının başlangıcı hangi gün?
- Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü? Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir?