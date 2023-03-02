02 Mart 2023, Perşembe
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Son dakika: Malatya'da depreminde yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 33 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2023
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Son dakika: Malatya’da depreminde yıkılan binalarla ilgili soruşturma: 33 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 82'ye, tutuklananların sayısı 33'e yükseldi.

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