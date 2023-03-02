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Son dakika! Sorumlulara af yok: Deprem soruşturmasında 218 kişi tutuklandı

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Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Son dakika! Sorumlulara af yok: Deprem soruşturmasında 218 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 218'e yükseldi.

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