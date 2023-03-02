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Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile üst üste yeni uyarılar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

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Giriş Tarihi: 02.03.2023 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
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Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den çok sayıda ile üst üste yeni uyarılar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken bazı doğu illerinde de kar yağışının yaşanacağı ifade edildi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedilirken bu konuda vatandaşlara olumsuz durumlara karşı uyarı alınması çağrısı yapıldı.

ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Kış mevsiminde beklenen yağışın olmaması kuraklık konusunda endişelere sebep olurken, Erzurum'da Mart ayı ile birlikte yağan kar vatandaşları sevindirdi.
Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı "Mart kapıdan baktırın kazma kürek yaktırır" dedirtti.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AYDIN'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Aydın'da Cumartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Aydın'da uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cumartesi günü beklenen yağışla birlikte normale dönecek.

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