Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den çok sayıda ile üst üste yeni uyarılar! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Kış mevsiminde beklenen yağışın olmaması kuraklık konusunda endişelere sebep olurken, Erzurum'da Mart ayı ile birlikte yağan kar vatandaşları sevindirdi.

Erzurum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı "Mart kapıdan baktırın kazma kürek yaktırır" dedirtti.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.