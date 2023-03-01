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İstanbul'da 1.5 milyon konut nereye taşınacak? 6 milyon kişiyi etkileyecek proje! Uzman isim yorumladı: "En önemli kriter..."

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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İstanbul’da 1.5 milyon konut nereye taşınacak? 6 milyon kişiyi etkileyecek proje! Uzman isim yorumladı: En önemli kriter...

İnşaat Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı yaptığı açıklamada İstanbul'da 1 buçuk milyon riskli binanın taşınacağı yönelik projeyi değerlendirdi. Ilıcalı yaptığı açıklamada projenin gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 6 milyon vatandaşın riskten kurtulmuş olacağının altını çizerken "Bir an önce uygulamaya geçmesini bekliyoruz” dedi. İşte detaylar...

İnşaat Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, katıldığı bir program sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dün yaptığı İstanbul'da 1 buçuk milyon riskli binanın taşınacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

6 MİLYON KİŞİ RİSKTEN KURTURILMIŞ OLACAK

Bu çalışmayı son derece önemli bulduklarını ve bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Ilıcalı, bu sayede 6 milyon vatandaşın deprem riskinden kurtarılmış olacağını belirtti.

"FAYDAN UZAKLIK BURADA ÖNEMLİ KRİTER"

Ilıcalı, "Bugün belediyenin toplantısına katıldım. Olası bir depremde ne kadar binanın yıkılacağını biliyoruz. Hangi ilçelerde olduğunu biliyoruz. Bunun için bir an önce o riskli alanları daha rezerv alanlara her yönden güvenliği sağlanmış, testleri yapılmış alanlara taşımamız lazım. Nereler buralar? Faydan uzaklık burada kriterlerden en önemli kriter. Zemin durumu, zemin etüdü yapılmış, fayın uzaklığı, belli mesafenin üzerinde. Bir de yapılaşma şartları zaten kendi elimizde."

"YATAY MİMARI VE AZ KATLI BİNALAR YAPILMALI"

"Yatay mimari, az katlı yapılmalı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu manada rezerv alanlar ayırmış. Biri Avrupa yakasında, biri Asya yakasında. Burada da yaklaşık 1 buçuk milyon dediğimiz zaman 4 kişi düşünürsek 6 milyon. Yani 6 milyon, neredeyse İstanbul'un yarısını olası bir deprem riskinden kurtarmış oluyoruz. Bir de binadan gidersek, yani ağır hasar alacak, yıkılacak bina sayılarını biliyoruz. İşte 30 bin, 40 bin değişik çalışmalar var."

"ZEMİN DURUMU ÇOK ÖNEMLİ"

"Buradan da bir konut sayısını hesapladığımız zaman bakanlığın aldığı 1 buçuk milyon konut sayısı çok güvenli. Yani orta hasarlı olacak binaları da dahil etmiş. Bunun önemli bir çalışma olduğunu görüyoruz. Bunun bir an önce de uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Denizden, güneyden kuzeye doğru gittikçe hem faydan uzaklaşıyoruz, hem de zeminin taşıma gücü açısından daha güçlü bir zemin olduğunu görüyoruz. Bu alanlar kuzeye doğru faydan uzak, taşıma gücü açısından yüksek, sıvılaşmanın olmayacağı yerler. Zemin durumu çok önemli. Bakanlığın açıkladığı yerlerde de uzun zamandır bu mikro bölgeleme çalışmaları zaten yapılmış. Hiç riske bırakamayız. Bu adımları süratli bir şekilde atmamız lazım" ifadelerini kullandı.

İstanbul için büyük taşınma planı

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