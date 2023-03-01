İstanbul'da 1.5 milyon konut nereye taşınacak? 6 milyon kişiyi etkileyecek proje! Uzman isim yorumladı: "En önemli kriter..."

"ZEMİN DURUMU ÇOK ÖNEMLİ"

"Buradan da bir konut sayısını hesapladığımız zaman bakanlığın aldığı 1 buçuk milyon konut sayısı çok güvenli. Yani orta hasarlı olacak binaları da dahil etmiş. Bunun önemli bir çalışma olduğunu görüyoruz. Bunun bir an önce de uygulamaya geçmesini bekliyoruz. Denizden, güneyden kuzeye doğru gittikçe hem faydan uzaklaşıyoruz, hem de zeminin taşıma gücü açısından daha güçlü bir zemin olduğunu görüyoruz. Bu alanlar kuzeye doğru faydan uzak, taşıma gücü açısından yüksek, sıvılaşmanın olmayacağı yerler. Zemin durumu çok önemli. Bakanlığın açıkladığı yerlerde de uzun zamandır bu mikro bölgeleme çalışmaları zaten yapılmış. Hiç riske bırakamayız. Bu adımları süratli bir şekilde atmamız lazım" ifadelerini kullandı.