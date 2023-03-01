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AK Parti'den 5 ile yeni atama! İl başkanlarında değişime gidildi! İşte o isimler...

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Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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AK Parti’den 5 ile yeni atama! İl başkanlarında değişime gidildi! İşte o isimler...

AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin il başkanlıklarına atama yapıldığı duyuruldu. Açıklamada yeni başkanlara başarılar dilendi. İşte detaylar...

AK Parti'de Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin il başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Erzurum İl Başkanlığına İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığına Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir'in atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

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