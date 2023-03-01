AK Parti’den 5 ile yeni atama! İl başkanlarında değişime gidildi! İşte o isimler...

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

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