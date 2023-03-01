AK Parti'den 5 ile yeni atama! İl başkanlarında değişime gidildi! İşte o isimler...
AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kocaeli ve Mersin il başkanlıklarına atama yapıldığı duyuruldu. Açıklamada yeni başkanlara başarılar dilendi. İşte detaylar...
AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Erzurum İl Başkanlığına İbrahim Küçükoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Mehmet Emin Erdoğdu, Giresun İl Başkanlığına Mete Bahadır Yılmaz, Kocaeli İl Başkanlığına Şahin Talus ve Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir'in atandığı bildirildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü? Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir?
- Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...
- Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Gaziantep'te okullar açılacak mı, hangi tarihte? 2-3-4 Mart okul tatili olan iller listesi!
- Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi izlenecek? Süper Lig maçları hangi kanalda şifresiz?
- TFF YARDIM KAMPANYASI CANLI YAYIN İZLE! 1 Mart TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?
- GS- Başakşehir maçı hangi güne ertelendi? Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?
- ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 1 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama
- HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?
- Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 MART PUAN DURUMU
- EYT YÜKSEK MAAŞ HESABI 2023 | 4A, 4B, 4C’ye 5.811-12.389 TL MAAŞ + 2.200 TL ikramiye! Nisan’da cepler dolacak!
- EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? EYT YASASI çıktı mı, son durum ne? 1 Mart 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI