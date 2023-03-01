Son dakika deprem! 1 Mart Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son depremler

Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor. Depremi hisseden vatandaşlar, AFAD Kandilli son depremler listesini sorguluyor. Kahramaraş'ta az önce meydana gelen depremin ardından vatandaşlar, deprem mi oldu, ne nerede, kaç şiddetinde? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...