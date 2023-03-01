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Son dakika deprem! 1 Mart Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son depremler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Son dakika deprem! 1 Mart Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ son depremler

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından artçı sarsınlar hala devam ediyor. AFAD ve Kandilli son depremler listesi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. AFAD saat 19:38’de Kahramanmaraş Türkoğlu merkezli depremin meydana geldiğini duyurdu. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor. Depremi hisseden vatandaşlar, AFAD Kandilli son depremler listesini sorguluyor. Kahramaraş'ta az önce meydana gelen depremin ardından vatandaşlar, deprem mi oldu, ne nerede, kaç şiddetinde? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD saat 19:38'de Kahramanmaraş Türkoğlu merkezli 4.3 büyüklüğünde depremin meyanda geldiğini açıkladı.

Büyüklük:4.3 (Ml) Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş) Tarih:2023-03-01 Saat:19:38:00 TSİ Enlem:37.304 N Boylam:37.025 E Derinlik:7.6 km

1 MART 2023 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

01-03-2023 19:38:00 37.304 37.025 7.6 ML 4.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 556555
01-03-2023 19:14:47 37.946 37.971 8.48 ML 2.7 Doğanşehir (Malatya) 556554
01-03-2023 19:13:13 38.033 37.601 6.97 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 556550
01-03-2023 19:11:28 38.192 38.64 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 556551

01-03-2023 19:10:31 38.15 38.128 6.98 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 556553
01-03-2023 19:09:55 37.504 37.09 7 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 556552
01-03-2023 18:58:05 37.937 36.31 7.09 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 556549
01-03-2023 18:54:48 37.444 37.141 10.28 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 556543
01-03-2023 18:49:25 38.106 36.64 7.04 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 556548
01-03-2023 18:47:40 38.087 36.552 6.9 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 556540

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