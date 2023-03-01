01 Mart 2023, Çarşamba
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İçişleri Bakanlığı deprem bölgesinde “çocuk kaçırma” iddialarının asılsız olduğunu bildirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2023
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İçişleri Bakanlığı deprem bölgesinde “çocuk kaçırma” iddialarının asılsız olduğunu bildirdi

İçişleri BakanlığıKahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "çocuk kaçırma" iddialarına ilişkin resmi makamlara intikal eden bir ihbar ve müracaat olmadığını, kolluk birimlerince yapılan bir tespit de bulunmadığını açıkladı.

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