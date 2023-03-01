MHP lideri Bahçeli’nin Elbistan’daki uyarısı ODA TV tarafından işte böyle çarpıtıldı

Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü;

ACIMIZIN OLDUĞU BİR GÜNDE BU KONU KONUŞULMAZ

Sn Genel Başkanımız, Sn Cumhurbaşkanımızla depremzede vatandaşlarımızla buluşmak üzere yapılan Elbistan ziyaretinde alandaki bazı şahısların "Elbistan il olsun" tezahüratına karşılık, acımızın olduğu bir günde böylesi bir konunun paylaşılmasının yakışık olmadığını ifade etmiştir.

Durum böyleyken, konuyu farklı yerlere çekerek maksatlı hareket eden güruhların çabaları beyhudedir. Devletimiz ve milletimiz kenetlenmiştir, yaralarımız en kısa sürede sarılacak ve afetten etkilenen tüm bölgeler yeniden ve daha güçlü şekilde ayağa kalkacaktır.