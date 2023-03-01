MHP lideri Bahçeli'nin Elbistan'daki uyarısı ODA TV tarafından işte böyle çarpıtıldı
Cumhur İttifakı, depremzedeleri ziyaret etmek ve yapılan çalışmaları yakından incelemek üzere dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Ziyaret sırasında "Elbistan il olsun" pankartı açmak isteyen az sayıdaki kişileri, MHP lideri Devlet Bahçeli gereğince uyararak afişlerin inmesini istedi. Bahçeli'nin bu sırada yaptığı "Böyle bir günde, böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok." konuşması sosyal medya trolleri ve ODA TV tarafından işte böyle çarpıtıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, depremden etkilenen 11 ile ziyaretlerini sürdürüyor. Liderler son olarak dün Kahramanmaraş'ı ve Malatya'yı ziyaret etti.
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin Kahramanmaraş ziyaretinde, "Elbistan il olsun' pankartları açıldı ve sloganlar atıldı.
DEVLET BAHÇELİ MÜDAHALE ETTİ
Bahçeli açılan pankart ve atılan sloganlar sonrası vatandaşları uyararak, "Böyle bir günde, böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Hepsi dağılsın gitsin. İndirin şunları. Hadi bakalım." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYA TROLLERİ VE ODATV SÖZLERİNİ ÇARPITTI
Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarının ardından sosyal medya trolleri harekete geçti. Videoyu paylaşan troller 'Devlet Bahçeli depremzedeleri azarladı' iftirasını attı. ODATV ise daha da ileri giderek, Bahçeli'nin söylemediği sözü söylemiş gibi "Cumhurbaşkanını protesto etmeye hakkınız yok" başlığıyla bir haber yaptı.
MHP'DEN TEPKİ
Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ODATV'nin bu çarpıtmasına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. "Oda Tv isimli rezil ve kepaze bir yayın organının yaptığı bu ahlaksızca haberin sonuna kadar takipçisi olacağız." diyen Özdemir, "Sayın Genel Başkanımızın söylemediği bir sözü söylemiş gibi yansıtma yalan ve iftirasının hesabı hukuken mutlaka sorulacaktır." ifadelerini kullandı.
Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü;
ACIMIZIN OLDUĞU BİR GÜNDE BU KONU KONUŞULMAZ
Sn Genel Başkanımız, Sn Cumhurbaşkanımızla depremzede vatandaşlarımızla buluşmak üzere yapılan Elbistan ziyaretinde alandaki bazı şahısların "Elbistan il olsun" tezahüratına karşılık, acımızın olduğu bir günde böylesi bir konunun paylaşılmasının yakışık olmadığını ifade etmiştir.
Durum böyleyken, konuyu farklı yerlere çekerek maksatlı hareket eden güruhların çabaları beyhudedir. Devletimiz ve milletimiz kenetlenmiştir, yaralarımız en kısa sürede sarılacak ve afetten etkilenen tüm bölgeler yeniden ve daha güçlü şekilde ayağa kalkacaktır.
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