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Jeofizik Mühendisi Övgün Ahmet Ercan adli kontrolle serbest bırakıldı

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Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Jeofizik Mühendisi Övgün Ahmet Ercan adli kontrolle serbest bırakıldı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, deprem bölgesindeki korumasız kadınlara tecavüz edildiğini iddia etmişti. OHAL kanunu kapsamında işlem yapılacağı belirtilen Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP yandaşları skanalda imza atan Ercan'ın derhal serbest bırakılması çağrılarına başladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler üzerinden asılsız iddialarla manipülasyona başvuran Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gözaltına alındı.

"KORUMASIZ KADINLARA TECAVÜZ" YALANI

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ: ADLİ KONTROLLE SERBEST

Sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övgün Ahmet Ercan, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OHAL KANUNU KAPSAMINDA İŞLEM YAPILDI

Deprem bölgesinde kadınlara tecavüz, çocuklar hakkında ise akla sığmayacak yalanlar atan ve iftira kampanyası yürüten Övgün Ahmet Ercan hakkında Olağanüstü Hal (OHAL) kanunu madde 25 ve TCK 217 A'dan işlem yapıldığı öğrenildi.

Madde 25'te şu ifadeler yer alıyor:

"Özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız, mübalağalı havadis ve haber yayan veya nakledenler, fıilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis ve beş bin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandınlırlar. Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan ve ağır para cezası otuz bin liradan aşağı olamaz. Bu suçlar basın ve yayın organları vasıtasıyla işlenirse fail ve mesulleri hakkında verilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur."

TCK 217 A'da ise şu ifadeler bulunuyor:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma Madde 217/A- (Ek:13/10/2022-7418/29 md.) (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi hâlinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yan oranında artırılır."

CHP YANDAŞLARININ AHMET ERCAN'I AKLAMA TELAŞI

Gelişme sonrası CHP yandaşları skanalda imza atan Ercan'ın derhal serbest bırakılması çağrılarına başladı.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ercan'ı, "Öyle bir iddia vardı, cezaevinde kadınlar koğuşu basılmış iddiaları vardı. Hoca da onları paylaştı sanırım. Derhal serbest bırakılması lazım, mesajı atmış derhal silmiş." diyerek savunurken Emre Kongar ise "Dehşet verici bir şey olamaz böyle bir şey." diyerek skandala arka çıktı.

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