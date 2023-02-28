28 Şubat 2023, Salı
BUGÜN MECLİS'TE! EYT' de 5 önemli konu masada! 3600- 5000 günle erken emeklilik! EYT'de son dakika değişiklik olacak mı?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası milyonlarca vatandaşın gündeminde. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis'te mesai bugün yeniden başlıyor. Meclis'teki en önemli konulardan biri de EYT olacak. Uzun süredir merakla beklenen EYT düzenlemesi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki, EYT'de son dakika bir değişiklik olur mu?, "EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak?" İşte, 28 Şubat EYT son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 10:06
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