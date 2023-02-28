28 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BUGÜN MECLİS'TE! EYT' de 5 önemli konu masada! 3600- 5000 günle erken emeklilik! EYT'de son dakika değişiklik olacak mı?

BUGÜN MECLİS'TE! EYT' de 5 önemli konu masada! 3600- 5000 günle erken emeklilik! EYT'de son dakika değişiklik olacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası milyonlarca vatandaşın gündeminde. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis'te mesai bugün yeniden başlıyor. Meclis'teki en önemli konulardan biri de EYT olacak. Uzun süredir merakla beklenen EYT düzenlemesi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Peki, EYT'de son dakika bir değişiklik olur mu?, "EYT ilk maaşlar ne zaman yatacak?" İşte, 28 Şubat EYT son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 10:06
  • 1
  • 27
BUGÜN MECLİS’TE! EYT’ de 5 önemli konu masada! 3600- 5000 günle erken emeklilik! EYT’de son dakika değişiklik olacak mı?

EYT bugün Meclis'e geliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde son durum emeklilik milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacaktı. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardıdnan çalışmalarına ara veren Meclis mesaisi 28 Şubat (bugün) başlıyor. Meclis'in önemli bir gündem maddesi olan yapılandırma yasası da EYT'lileri yakından ilgilendiren kararalr arasında yer alıyor. Öte yandan EYT için 5 önemli konuda karar verilecek. Peki, Genel Kurul'da değişiklik olacak mı? İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 27
BUGÜN MECLİS’TE! EYT’ de 5 önemli konu masada! 3600- 5000 günle erken emeklilik! EYT’de son dakika değişiklik olacak mı?

EYT, TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

  • 3
  • 27
BUGÜN MECLİS’TE! EYT’ de 5 önemli konu masada! 3600- 5000 günle erken emeklilik! EYT’de son dakika değişiklik olacak mı?

EYT NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da başlangıcını borçlanmayla bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.

  • 4
  • 27
BUGÜN MECLİS’TE! EYT’ de 5 önemli konu masada! 3600- 5000 günle erken emeklilik! EYT’de son dakika değişiklik olacak mı?

Düzenlemenin yeni adresi TBMM Genel Kurulu olacak. Genel Kurul'da görüşülüp kabul edildikten sonra yasalaşacak düzenleme, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

  • 5
  • 27
BUGÜN MECLİS’TE! EYT’ de 5 önemli konu masada! 3600- 5000 günle erken emeklilik! EYT’de son dakika değişiklik olacak mı?

KİMLER HEMEN EMEKLİ OLACAK?

Düzenleme Genel Kurul'dan mevcut haliyle geçerse, yürürlüğe girmesiyle; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek