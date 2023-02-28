BUGÜN MECLİS’TE! EYT’ de 5 önemli konu masada! 3600- 5000 günle erken emeklilik! EYT’de son dakika değişiklik olacak mı?

EYT bugün Meclis'e geliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde son durum emeklilik milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacaktı. Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardıdnan çalışmalarına ara veren Meclis mesaisi 28 Şubat (bugün) başlıyor. Meclis'in önemli bir gündem maddesi olan yapılandırma yasası da EYT'lileri yakından ilgilendiren kararalr arasında yer alıyor. Öte yandan EYT için 5 önemli konuda karar verilecek. Peki, Genel Kurul'da değişiklik olacak mı? İşte, detaylar...