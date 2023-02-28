Uzmanlardan İstanbul’a kritik uyarı: Türkiye’de çok yüksek bir basınç alanı mevcut

ÇÖL TOZLARINA VÜCUT ALIŞKIN DEĞİL

İnsan vücudunun çöl tozlarına alışkın olmadığını dile getiren Toros, şöyle devam etti:

"Bu çöl tozları yer seviyesinde ise doğrudan soluduğumuz zaman doğal olarak toz yani kum parçacıkları vesaire arzu ettiğimiz bir durum değil. Ama bununla beraber genel anlamda düşündüğünüz zaman bu çöl tozlarının içi mineraller yönünde çok zengin. Afrika'nın çöl tozu mineral yönünden çok zengin. Bilhassa bahar aylarında yeryüzüne düşerek aslında yeryüzünün doğal gübresini, bitkilerin doğal gübresini oluşturuyor. Dolayısıyla denizlerdeki o canlıların, karadaki bitkilerin besin ve mineral kaynağı çöl tozları oluyor. Toz taşınımına karşı özellikle solunum yolu hastalığı bulunanların dikkat etmesi gerekiyor. Çöl tozlarının, çok yoğun solumadığımız sürece ve vücudumuzda solunum yolu rahatsızlığı yoksa herhangi bir zararı bulunmuyor. Afrika'daki doğal ve kirlenmemiş ortamlardan geliyor."

Prof. Dr. Toros, tozların şu an çok yoğun olmadığını, ülkede henüz yer yüzeyi düzeyine inmediğini, daha yukarı seviyede bulunduğunu aktararak, bu nedenle çok fazla sıkıntı yaşanmadığını söyledi.