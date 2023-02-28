Jeofizik Mühendisi Övgün Ahmet Ercan ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan gözaltına alındı! CHP yandaşları aklama telaşına girişti

CHP YANDAŞLARININ AHMET ERCAN'I AKLAMA TELAŞI

Gelişme sonrası CHP yandaşları skanalda imza atan Ercan'ın derhal serbest bırakılması çağrılarına başladı.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ercan'ı, "Öyle bir iddia vardı, cezaevinde kadınlar koğuşu basılmış iddiaları vardı. Hoca da onları paylaştı sanırım. Derhal serbest bırakılması lazım, mesajı atmış derhal silmiş." diyerek savunurken Emre Kongar ise "Dehşet verici bir şey olamaz böyle bir şey." diyerek skandala arka çıktı.