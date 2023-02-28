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Jeofizik Mühendisi Övgün Ahmet Ercan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alındı! CHP yandaşları aklama telaşına girişti

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Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Jeofizik Mühendisi Övgün Ahmet Ercan ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan gözaltına alındı! CHP yandaşları aklama telaşına girişti

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya paylaşımındaki iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, deprem bölgesindeki korumasız kadınlara tecavüz edildiğini iddia etmişti. Gelişme sonrası CHP yandaşları skanalda imza atan Ercan'ın derhal serbest bırakılması çağrılarına başladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler üzerinden asılsız iddialarla manipülasyona başvuran Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gözaltına alındı.

"KORUMASIZ KADINLARA TECAVÜZ" YALANI

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı. Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

CHP YANDAŞLARININ AHMET ERCAN'I AKLAMA TELAŞI

Gelişme sonrası CHP yandaşları skanalda imza atan Ercan'ın derhal serbest bırakılması çağrılarına başladı.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ercan'ı, "Öyle bir iddia vardı, cezaevinde kadınlar koğuşu basılmış iddiaları vardı. Hoca da onları paylaştı sanırım. Derhal serbest bırakılması lazım, mesajı atmış derhal silmiş." diyerek savunurken Emre Kongar ise "Dehşet verici bir şey olamaz böyle bir şey." diyerek skandala arka çıktı.

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