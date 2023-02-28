Kağıthane Devlet Hastanesi kapatıldı mı? Son dakika İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi nereye, hangi ilçeye taşınacak?
Kahramanmaraş depremlerin ardından İstanbul'da bina güvenliği konusu gündeme geldi. Sağlık kuruluşlarına ait binalardaki incelemeler devam ederken dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin kısmen kapatıldığı öğrenildi. Bugun ise Kağıthane Devlet Hastanesi'nin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmasına karar verildi. Peki, Kağıthane Devlet Hastanesi nereye taşınacak? İşte, detaylar...
Son dakika: Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından olası depremler için binalarda tedbirler alınmaya başladı. Dün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hakkında verilen tahliye kararının ardından Kağıthane Devlet Hastanesi'nin de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınmasına karar verildi. Hastanenin kısa bir süre içinde tahliye edileceği bildirildi.İşte, haberin ayrıntıları...
KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ KAPATILDI MI?
Cerrahpaşa Hastanesi'nin geçtiğimiz gün tahliye olacağı ve kapatılacağı açıklanmıştı. Bugün ise Kağıthane Devlet Hastanesi'nin de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi. Kağıthane Devlet Hastanesi'nde hastaların 2 hafta içinde tahliye edilmesi bekleniyor.
Kağıthane Devlet Hastanesi, 18 Mayıs 2005 yılında Sağlık Bakanlığı ve İBB arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edildi. Aynı yılın kasım ayında hastane poliklinik hizmetine başladı.
KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ NEREYE TAŞINACAK?
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki inceleme sonrası depreme dayanıksız çıkan binaların kapatıldığı ve incelemeler sonucunda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yalnızca Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Biriminin açık olacağı duyurulmuştu.
Bir açıklama da bugün Kağıthane Devlet Hastanesi için yapıldı.Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye edilecek.Kağıthane Devlet Hastanesi'nin nereye taşınacağına ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
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