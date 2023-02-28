Kağıthane Devlet Hastanesi kapatıldı mı? Son dakika İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesi nereye, hangi ilçeye taşınacak?

Bir açıklama da bugün Kağıthane Devlet Hastanesi için yapıldı.Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Kağıthane Devlet Hastanesi tahliye edilecek.Kağıthane Devlet Hastanesi'nin nereye taşınacağına ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...