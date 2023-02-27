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NATO'dan Akdeniz'de tatbikat! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

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Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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NATO’dan Akdeniz’de tatbikat! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin bir denizaltı ve bir fırkateynle katıldığı Dynamic Manta-2023 tatbikatının Orta Akdeniz’de İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştiğini açıkladı. İşte detaylar...

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