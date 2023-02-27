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Tribünlerden yükselen "hükümet istifa" seslerinin arkasında ne var? Altılı masanın "kirli kumarı"

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Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Tribünlerden yükselen hükümet istifa seslerinin arkasında ne var? Altılı masanın kirli kumarı

Fenerbahçe-Konyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerde yer alan taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarının arkasında ne var? Dünyanın önde gelen lig karşılaşmalarında dahi Türkiye'deki afetin yası tutuldu ve ölenler için saygı duruşu yapıldı. Devletin tüm gücüyle seferber olduğu böyle bir ortamda Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen seslerin nedenini Sabah Gazetesinin usta yazarı Melih Altınok kaleme aldı. Altınok yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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