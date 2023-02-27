Yardıma gitti işsiz kaldı! Böyle vicdansızlık görülmedi

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Sargın Prafabrik konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Geçtiğimiz hafta bir şirket çalışanımızın hizmet akdinin sona erdirilmesi akabinde feshin çalışanın "depremzedelere yardım etmeye gitmesi nedeniyle" sona erdirildiği iddiasıyla sosyal medyada başlatılan tek taraflı, haksız ve gerek şirketimizin gerekse şirket ortaklarının şahsiyetlerine yönelik yargısız infaza dönüştürülmeye çalışılan paylaşımlar nedeniyle bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Bahse konu çalışan 8 Şubat tarihinde deprem bölgesine giderek enkaz kaldırma çalışmalarına katılmak istediğini bildirmiştir. İşveren olarak gerek iş sağlığı ve güvenliği hükümleri gerek yasal sorumluluklar gerekse yetkililerin profesyoneller haricinde enkaz kaldırma çalışmalarına katılımın yapılmasının riskli olduğu beyanları dikkate alınarak çalışandan deprem enkaz kaldırma çalışmalarına katılabilecek yetkinliğe sahip olup olmadığı sorulmuştur.