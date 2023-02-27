Bugün Kabine Toplantısı var mı? 27 ŞUBAT Kabine Toplantısı olacak mı, ne zaman, saat kaçta?
Geçtiğimiz hafta deprem gündemi sebebiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında detaylar sorgulanmaya başladı. Şubat ayının sonuna gelinmesiyle birlikte vatandaşlar, "Bugün Kabine Toplantısı var mı?" sorusunu arama motorlarında sorgulamaya başladı. Deprem öncesi gündemde olan EYT ,vergi affı ve taşerona kadronun yeniden gündemde olması bekleniyor. Peki, 27 Şubat Kabine Toplantısı olacak mı? İşte, son dakika haberleri..
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine Toplantısı, yeniden gündeme getirildi. Son kabine 28 Şubat'da gerçekleştirildi. EYT, borç yapılandırma, deprem başlıklı konuların görüşüleceğinin düşünüldüğü Kabine Toplantısı hakkında vatandaşlar, "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair son dakika gelişmeler...
KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığında 2 hafta bir organize ediliyor. Son toplantı 14 Şubat Salı günü gerçekleştirildi. Yarın Bakanların katılımıyla 27 Şubat'ta Kabine Toplantısı'nın yapılması bekleniyor.
Ancak toplantının tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandığında detaylar eklenecektir.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NE OLACAK?
Kabine gündeminde EYT, borç yapılandırmanın yanında baş konulardan birinin ise deprem konusunun olacağı bekleniyor.
14 ŞUBAT KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceklerini ifade ederek, "Mevcut duruma göre, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. Amacımız bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır" dedi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından özetle şunları söyledi:
"Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ilave destekler de yapacağız. Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 2022 yılı karlarının yüzde itibarıyla belli bir oranını şu an 50 milyar lira civarında, dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca, bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaleti kaynaklar hazırlanmıştır. Deprem bölgemizdeki illerde ilan edilen ve vergi ertelemelerinden bankacılığa kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacaktır."
Cumhurbaşkanı, "Mevcut duruma göre, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz" dedi: "Kademeli olarak birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır. Bu sürede çadır konteyner ve prefabrik yapılarla yurtlarla otel odaları kamu misafirhaneleriyle ve diğer illerimizdeki kiralık konutlarla depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Yapılacak analizlere göre, yerinde ihya edilebilecekleri yerinde başka yere taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla inşallah depremin yol açtığı yıkımları tümüyle telafi edeceğiz."
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- Bugün Kabine Toplantısı var mı? 27 ŞUBAT Kabine Toplantısı olacak mı, ne zaman, saat kaçta?
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