Erzurum Şehir Hastanesi yüzlerce deprem izolatörüyle hizmet veriyor

Depreme karşı dayanıklı şekilde inşa edilen şehir hastanelerinin depremden etkilenmediğini belirten Tör, şehir hastanelerinin Kovid-19 salgınıyla mücadelede olduğu gibi deprem ve afetlerde de önemli görev üstlendiğini ifade etti. Tör, "Malum 'asrın felaketi' yaşandı. Şehir hastanelerimiz depreme dayanıklılığıyla bu süreçte acı da olsa test edildi." dedi.

Deprem etkisinin neredeyse hiç hissedilmemesini sağlayan en önemli teknolojilerden birinin sismik izolatörler olduğuna dikkati çeken Tör, zemin kattaki kolonlar üzerine yerleştirilen izolatörler sayesinde depremin yükünün binanın üst bölümünü etkilemediğini ya da az etkilediğini belirtti. Tör, izolatörlere ilişkin şunları söyledi: