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Hatay'da fabrikada yangın

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Giriş Tarihi: 27.02.2023 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023
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Hatay’da fabrikada yangın

Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gelişmeleri olay yerinden aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "Sıcaklık uzaktan bulunduğumuz noktaya kadar ulaştı. Kimyasal maddeler olabilir, vatandaşların uzaklaşması uyarıları yapılıyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor, zaman patlama sesleri geliyor." dedi.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Gelişmeleri olay yerinden aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "Sıcaklık uzaktan bulunduğumuz noktaya kadar ulaştı. Kimyasal maddeler olabilir, vatandaşların uzaklaşması uyarıları yapılıyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Zaman zaman patlama sesleri geliyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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