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Hatay'da fabrikada yangın: Patlamalar meydana geliyor

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Giriş: 27.02.2023 19:10
Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gelişmeleri olay yerinden aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "Sıcaklık uzaktan bulunduğumuz noktaya kadar ulaştı. Kimyasal maddeler olabilir, vatandaşların uzaklaşması uyarıları yapılıyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor, zaman patlama sesleri geliyor." dedi.
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