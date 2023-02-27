Hatay'da fabrikada yangın: Patlamalar meydana geliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gelişmeleri olay yerinden aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "Sıcaklık uzaktan bulunduğumuz noktaya kadar ulaştı. Kimyasal maddeler olabilir, vatandaşların uzaklaşması uyarıları yapılıyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor, zaman patlama sesleri geliyor." dedi.