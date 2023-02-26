26 Şubat 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MSB: Mehmetçik terörle mücadeleye durmadan devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı zorlu kış şartlarında terörle mücadele eden Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı ve "Kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor." mesajı verildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan Yorulmadan kahraman Mehmetçik, en zorlu şartlarda, en zorlu arazilerde terörle mücadeleye büyük bir azim ve kararlılıkla devam ediyor." ifadeleri yer aldı.
Videoda Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında terörle mücadele, intikal ve barınma görüntülerine yer verildi.