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MSB Hocalı Katliamı kurbanlarını andı: Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz

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Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
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MSB Hocalı Katliamı kurbanlarını andı: Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı. "Tarihin Kara Lekesi; Hocalı Katliamı" ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, "Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın kurbanları rahmetle andı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşımda, "Tarihin kara lekesi, Hocalı Katliamı. 31 yıl önce Hocalı'da acımasızca katledilen soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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