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Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor!

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Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
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Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor!

Kahramanmaraş depremi sonrası seferber olan hükümet, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Gaziantep'te kurulan konteyner kentlerde yaşayan afetzedeler için hazırlanan sosyal imkanlarla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kurulan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler için birçok sosyal imkan sunuluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum sosyal medya hesabı üzerinden, kurulan konteyner kentte bulunan sosyal donatılara yer verilen görüntülere yer verdi. Bakan Kurum, "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER DE NAKİLLERİ DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 166 bin 238 öğrencinin, diğer illerdeki okullara nakillerinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, öğrencilerin nakillerinin yapıldığı bazı illere ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, Ankara'ya 22 bin 364, Antalya'ya 16 bin 13, Mersin'e 15 bin 611, İstanbul'a 12 bin 44, Konya'ya 9 bin 522, İzmir'e 6 bin 659, Kayseri'ye 5 bin 421, Muğla'ya 5 bin 66, Bursa'ya 4 bin 765, Aydın'a 4 bin 125 öğrenci nakledildi.

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