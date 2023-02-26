AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan muhalefete yanıt: Bizim milletimiz yapanı inşa edeni sever! Yıkanı değil
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kahramanmaraş depreminin etkilediği Adıyaman’da A Haber ekibinden muhabir Mehmet Karataş’ın sorularını yanıtladı. Dağ, "Kalıcı konutlar için hızlıca çalışmaya başladık. Cumhurbaşkanımız liderliğinde konutları 1 yıl içinde tamamlayacağız." dedi. Muhalefetin deprem manipülasyonlarına yanıt veren Hamza Dağ, “Bizim milletimiz yıkanı değil inşa edeni sever. Muhalefet engellemeye çalışan bir noktada duruyor.” şeklinde konuştu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık 2 büyük deprem 11 ilimizi vurdu.
Deprem ardından devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmak için harekete geçti.
Peki, deprem bölgesinde neler yapılıyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber'de özel açıklamalarda bulundu.
AK Partili Hamza Dağ'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
"KALICI KONUTLAR İÇİN HIZLICA ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"
Depremin 20. günündeyiz. Ve her gün biraz daha mesafe alıyoruz. İlk etapta çadırlar, çadır kentler kuruldu. Vatandaşlarımızın burada gıda ihtiyaçları giderildi. Şimdi artık konteyner kentlere girmeye başladık. Adıyaman'da bu alan 1.800 kapasiteli bir alan. İnşallah 100 ailemiz konteyner kentte yaşamaya başlayacaklar. Bunun gibi 20'ye yakın alan AFAD tarafından belirlenmiş vaziyette. Bu da geçici bir çözüm ve yaşam alanı. Bundan sonra vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hızlıca çalışmaya başladı ve aksiyon aldı. Burada Karadağ diye tabir edilen Adıyamanlıların çok iyi bildiği alanda inşallah önümüzdeki ayın başında ilk çalışmalar başlayacak.
"HERKESİN SORUNLARINI ÇÖZÜME KAVUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Büyük bir afet ile karşı karşıyayız. Asrın felaketi diyoruz. Belki de birkaç asrın felaketi ile karşı karşıyayız. 11 ilimizi etkileyen ve 3 ilimizde de çok büyük tahribat oluşturan bir durumla karşı karşıyayız. İlk andan itibaren devlet millet kucaklaşmasıyla bu musibeti atlatmaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden yardım için herkes seferber olmuş vaziyette. Bizler siyasetçiler olarak sahada alanda vatandaşlarımız birlikte olarak, konuşarak onların dertlerini genel meseleleri çözüm için uğraşırken herkesin özel meseleleri de var talepleri de var. Herkesin sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz.
"BAKANLARIMIZ BURADA OLMAYA DEVAM EDECEKLER"
Bakanlarımız ilk gün ilk saatlerden itibaren bu şehirlerde ve o günden beri buralarda. Bu şehirleri ayağa kaldırıncaya kadar da hep buralarda olacaklar. Deprem sonrası saat 9'da Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu Adıyaman'a gelmiş ve yaklaşık 3 haftadır burada. Çalışmaları koordine ediyor. Biz de burada il vekillerimiz, 40'a yakın vekillerimiz ile birlikte Bakanımıza, diğer illerden gelen valilerimize bürokratlarımıza da işlerin koordinasyonu konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz.
"BİZ YALANLARA KARŞI DOĞRUSUNU ORTAYA KOYDUK"
Bir kere asrın felaketi olmasını sadece biz ifade etmiyoruz. Devlet adamları ve bilim adamları ifade ettiler. Tespitler yapıldı. Biz de muhalefet zihniyeti var. Bunu biz ilk defa bu depremde görmedik orman yangınlarında, selde de gördük. Manipülasyon yapan, dezenformasyon yapanlar var. Çalışmalara ne bir katkı sağlayabilirim değil de, 'nereden ben engel olurum da bunu yönetenler, idare edenler orada bu işi yönetemez' mantığı ile hareket edenler var. (Muhalefete) Biz bunlara bu fırsatı vermedik. Bunlar yalan söyledilerse hemen doğrusunu ortaya koyduk. 'Hatay'daki baraj patlıyor' diyorlarsa, 'Hasandağ'da volkanik dağ harekete geçti' diyorlarsa biz doğrusunu ortaya koyduk. Burada neredeyse irili ufaklı 1000'e yakın dezenformasyon ortaya kondu. Hepsine de yanıt verdik. Net tavır ortaya koyduk. Doğrusunu kamuoyu ile paylaştık.
"BİZİM MİLLETİMİZ YAPANI, İNŞA EDENİ SEVER! YIKANI DEĞİL"
Dijital alemde yalana fırsat vermedik. Bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Bizim milletimiz yapanı, inşa edeni sever. Yıkanı ve yıkmaya çalışanı hiçbir zaman sevmez, muhabbet duymaz, bir kenara koyar koymasını da bilir. Kim ister böyle bir felaketi. Şimdi artık hızlıca amacımız el birliği ile yaraları sarmak. Muhalefetin amacı hep engellemek. Sizin elinizde bir şey yok mu? Siz de bir şeyler yapma konusunda olsaydınız. Öyle genel başkan ile birlikte 10 tane belediye başkanını arkanıza alıp turistik gezi ile olmaz bu.
"KONUTLARI 1 YIL İÇİNDE TESLİM EDECEĞİZ"
Cumhurbaşkanımız Erdoğan deprem konutlarının 1 yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanımız liderliğinde konutları tamamlayacağız. 11 şehirde konutları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Birileri engellemeye çalısın, biz onlara cevabını da vereceğiz, işimizi de yapacağız. Devlet- millet dayanışması ile de bunun da üstesinden geleceğiz.
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