AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan muhalefete yanıt: Bizim milletimiz yapanı inşa edeni sever! Yıkanı değil

AK Partili Hamza Dağ'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KALICI KONUTLAR İÇİN HIZLICA ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

Depremin 20. günündeyiz. Ve her gün biraz daha mesafe alıyoruz. İlk etapta çadırlar, çadır kentler kuruldu. Vatandaşlarımızın burada gıda ihtiyaçları giderildi. Şimdi artık konteyner kentlere girmeye başladık. Adıyaman'da bu alan 1.800 kapasiteli bir alan. İnşallah 100 ailemiz konteyner kentte yaşamaya başlayacaklar. Bunun gibi 20'ye yakın alan AFAD tarafından belirlenmiş vaziyette. Bu da geçici bir çözüm ve yaşam alanı. Bundan sonra vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hızlıca çalışmaya başladı ve aksiyon aldı. Burada Karadağ diye tabir edilen Adıyamanlıların çok iyi bildiği alanda inşallah önümüzdeki ayın başında ilk çalışmalar başlayacak.

"HERKESİN SORUNLARINI ÇÖZÜME KAVUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Büyük bir afet ile karşı karşıyayız. Asrın felaketi diyoruz. Belki de birkaç asrın felaketi ile karşı karşıyayız. 11 ilimizi etkileyen ve 3 ilimizde de çok büyük tahribat oluşturan bir durumla karşı karşıyayız. İlk andan itibaren devlet millet kucaklaşmasıyla bu musibeti atlatmaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden yardım için herkes seferber olmuş vaziyette. Bizler siyasetçiler olarak sahada alanda vatandaşlarımız birlikte olarak, konuşarak onların dertlerini genel meseleleri çözüm için uğraşırken herkesin özel meseleleri de var talepleri de var. Herkesin sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz.

"BAKANLARIMIZ BURADA OLMAYA DEVAM EDECEKLER"

Bakanlarımız ilk gün ilk saatlerden itibaren bu şehirlerde ve o günden beri buralarda. Bu şehirleri ayağa kaldırıncaya kadar da hep buralarda olacaklar. Deprem sonrası saat 9'da Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu Adıyaman'a gelmiş ve yaklaşık 3 haftadır burada. Çalışmaları koordine ediyor. Biz de burada il vekillerimiz, 40'a yakın vekillerimiz ile birlikte Bakanımıza, diğer illerden gelen valilerimize bürokratlarımıza da işlerin koordinasyonu konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz.