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Adana'da okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2023
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Adana’da okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni verilere göre Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart tarihine kadar erteliyoruz" dedi.

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