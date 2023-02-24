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Malatya'da 4.7'lik deprem

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Giriş Tarihi: 24.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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Malatya’da 4.7’lik deprem

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü ve çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde yeni bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

DERİNLİK 7 KİLOMETRE

Saat 23.25'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

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