EPDK’dan depremzedeler için ‘güvence bedeli’ uyarısı

EPDK'nın aldığı kararın ardından olağanüstü hal kararı alınan ve afet bölgesi ilan edilen illerde depremden etkilendiğini; e-devlet platformundan veya herhangi bir nüfus müdürlüğünden alınan tarihçeli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi, valilik, kaymakamlık gibi idari birimlerden alınan yazılar, elektrik, su, doğalgaz aboneliklerine ait faturalar (ya da faturaların mobil ekran görüntüsü) gibi belgelerle gösteren elektrik ve doğal gaz abonelerinden yeni abonelik işlemlerinde OHAL süresince güvence bedeli alınmayacak.

Depremden önce afet bölgesinde yaklaşık 6 milyon elektrik, 1 milyon 700 bin de doğal gaz abonesi bulunuyorken, bu aboneler elektrikte meskende asgari 420 TL doğal gazda ise 1430 TL güvence bedeli ödüyordu.