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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama geldi: Şehirlerarası gaz taşıyan BOTAŞ’ın boru hatlarındaki hasarlar onarıldı

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Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den açıklama geldi: Şehirlerarası gaz taşıyan BOTAŞ’ın boru hatlarındaki hasarlar onarıldı

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açarken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adıyaman'da depremden etkilenen enerji hatları ve onarımını inceledi.

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