Sözde ilahiyatçı Nazif Ay'dan skandal laiklik açıklaması: Allah laik bir varlıktır
İslam dini ile ilgili akılalmaz sözler sarf eden sözde ilahiyatçı Nazif Ay katıldığı bir televizyon programında yeni bir skandala imza attı. Aralık ayının son günlerinde CHP yandaşı Halk TV'de "Noel'i kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir" diyen Ay, şimdi de, "Allah laik bir varlıktır. Atatürk'e saygı farzdır." dedi.
AKILALMAZ AÇIKLAMA: "ALLAH'IN GİZLİ İSİMLERİNDEN BİRİ LAİKLİK"
Katıldığı bir televizyon programında Ay, Allah'ın laik bir varlık olduğunu söyleyerek, "Laiklik dinsizlik olarak gösteriliyor. Allah'ın gizli isimlerinden birisidir laiklik." akılalmaz ifadeler kullandı.
Daha önce CHP Yandaşı Halk TV'de "Noel'i kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir" diyen Ay, "Her dinin her inancın kendi sahibine vermek, belirtmek (daha pek çok ayetler var) başlı başına laikliktir."
"Yaratması laiktir zaten. Eğer laik olmasa, insanları grup grup her inanç sahibinin hayat hakkı bulmasına fırsat vermezdi. Bırak ayeti." ifadelerini kullandı.
İslam'a karşı başlattığı saldırıya Atatürk'ü de alet eden Ay, "Atatürk'e saygı farzdır." şeklindeki ifadeleri de sosyal medyada tepki çekti.
LGBT DESTEKÇİSİ
Ay, CHP yandaşı Halk TV'de katıldığı yayında LGBT'ye Kur'an-ı Kerim'den delil getirmeye de çalışmıştı.
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