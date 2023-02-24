Sözde ilahiyatçı Nazif Ay’dan skandal laiklik açıklaması: Allah laik bir varlıktır

Daha önce CHP Yandaşı Halk TV'de "Noel'i kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir" diyen Ay, "Her dinin her inancın kendi sahibine vermek, belirtmek (daha pek çok ayetler var) başlı başına laikliktir."

"Yaratması laiktir zaten. Eğer laik olmasa, insanları grup grup her inanç sahibinin hayat hakkı bulmasına fırsat vermezdi. Bırak ayeti." ifadelerini kullandı.