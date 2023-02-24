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Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii’nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak cuma namazını kılmak için Hz. Ali Camii'ne gitti. Başkan Erdoğan namaz sonrası Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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