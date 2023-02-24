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ABD'li ünlü model Bella Hadid'ten Türkiye'ye deprem yardımı! Türkevi'ne kolileri bizzat taşıdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.02.2023
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ABD’li ünlü model Bella Hadid’ten Türkiye’ye deprem yardımı! Türkevi’ne kolileri bizzat taşıdı

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda binada da büyük yıkımlar yaşandı. Sanat camiasının önemli isimleri de deprem bölgesi için kolları sıvarken dünyada da ünlü isimler yardım kampanyalarına destek verdi. Bu isimlerden biri de dünyaca ünlü model Bella Hadid oldu. Hadid ABD'deki Türkevi'ne yardım kutuları götürürken çalışan gönüllülerde hatıra fotoğrafı çektirdi. İşte detaylar...

ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİ

Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını iletti. Özgür de Türk lokumu verdiği Hadid'i Türkiye'ye davet etti.

Türkiye'nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirten Hadid, depremden bu yana Türkevi'nde yoğun yardım çalışmaları yürüten gönüllülerle de fotoğraf çektirdi

.

Arkadaşı ve kuaförü Mustafa Yanaz ile kutuları taşıyan Hadid, gönüllülerden Asya Çetin'e sarıldı, teşekkür etti ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi.

Ünlü model Gigi Hadid'in kardeşi 26 yaşındaki Bella Hadid, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremlerin ardından da sosyal medya hesabından "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum." mesajını paylaşmıştı.

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