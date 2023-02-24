Bakan Murat Kurum A Haber'e konuştu! Hasarlı çok sayıda bina yıkılacak ve 10 bin yuvanın inşasına başladık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber'de soruları yanıtladı. Bakan Kurum hasar alan çok sayıda binanın yıkılacağını ifade ederken, yapılacak konutların sözleşme sürecini başlattıklarını söyledi. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum A Haber'de soruları yanıtladı.
DEMOGRAFİK YAPILARA UYGUN ŞEHİRLER
Yeni inşa sürecinin başladığını belirten Bakan Kurum, "Demografik yapılara uygun şehirler inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
ÇOK SAYIDA BİNA ACİL OLARAK YIKILACAK
1 milyon 316 bin binanın hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Bakan Kurum 173 bin binanın acil olarak yıkılacağını ifade etti. Hatay'da 51 bin binanın acil olarak yıkılacağını söylerken hasar tespit çalışmalarının yenileneceğini belirtti.
İNŞA SÜRECİNE BAŞLADIK
Konutların sözleşme sürecini başlattıklarını söyleyen Bakan Kurum "4 günde 10 bin 12 yeni yuvanın inşa sürecine başladık" ifadelerini kullandı.
TİCARET ALANLARI KURACAĞIZ
73 bin köy evi yapacaklarını belirten Bakan Kurum "Şehir merkezi ile birlikte köy evlerini de eş zamanlı inşa edeceğiz" dedi. Hatay'da 50 bin 536 konutun yapımına 2 ay içinde başlayacaklarını söyleyen Bakan Kurum ayrıca bölgede geçici ticaret alanları kuracaklarının da altını çizdi.
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