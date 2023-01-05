Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! İşte o görüşmenin perde arkası

İşte o açıklamalardan satır başları;

Gündemin en önemli 3 maddesi iki devlet başkanı arasında görüşüldü. Bunlar Ukrayna – Rusya savaşı, doğal gaz meselesi ve Suriye'nin geleceği.

Ukrayna – Rusya savaşı konusu malum an itibariyle bir kilitlenmeye doğru gidiyor. Kastım barış ümitlerinden uzak bir şekilde iki tarafın da savaşı sürdürme kararlılık ve arzusu dikkat çekiyor.

Uzmanlara bakacak olursak gerek Rusya'nın bir prestij kaybına uğramadan savaşı devam ettirebilme kapasitesi var beri taraftan da Ukrayna başta ABD ve AB'den aldığı destekle Rusya'ya karşı bu savaşı sürdürmek kaybettiği toprakları alabilme arzusunda. Dolayısıyla böyle bir kilitlenme hali iki tarafın da birbirine üstünlük sağlayamadan savaşın süregitmesi riski söz konusu.