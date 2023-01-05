Son dakika: Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü! İşte o görüşmenin perde arkası
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve ikili ilişkiler ele alındı. A Haber Anakara Temsilcisi Murat Akgün, görüşmenin perde arkasını canlı yayında anlattı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde enerji, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/IAjBSVVa7Y— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 5, 2023
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulması yönünde kısa sürede yol haritasını tamamlayıp somut adımlar atmayı hedeflediklerini de ifade etti.
GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında kritik görüşmenin perde arkasını anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Gündemin en önemli 3 maddesi iki devlet başkanı arasında görüşüldü. Bunlar Ukrayna – Rusya savaşı, doğal gaz meselesi ve Suriye'nin geleceği.
Ukrayna – Rusya savaşı konusu malum an itibariyle bir kilitlenmeye doğru gidiyor. Kastım barış ümitlerinden uzak bir şekilde iki tarafın da savaşı sürdürme kararlılık ve arzusu dikkat çekiyor.
Uzmanlara bakacak olursak gerek Rusya'nın bir prestij kaybına uğramadan savaşı devam ettirebilme kapasitesi var beri taraftan da Ukrayna başta ABD ve AB'den aldığı destekle Rusya'ya karşı bu savaşı sürdürmek kaybettiği toprakları alabilme arzusunda. Dolayısıyla böyle bir kilitlenme hali iki tarafın da birbirine üstünlük sağlayamadan savaşın süregitmesi riski söz konusu.
"PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI"
Türkiye'nin bu konudaki öncelikli hedefi bir ateşkes daha sonra bu ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve barış için görüşmelere başlanması. Zelenskiy ve Putin ile yapılan görüşmelerin Ukrayna savaşı ile ilgili ana hatları bu şekilde.
Bir barış anlaşması olmadığı sürece ya da onun öncesinde bir ateşkes olmadığı sürece tahıl koridoru gibi hayati konuların hepsi tabiri caizse pamuk ipliğine bağlı olarak sürecek.
Taraflardan bir tanesinin şu ya da bu şekilde vazgeçmesi halinde bütün dünyanın gıda güvenliği açısından çok riskli bir duruma bir kez daha girilebilecek.
SURİYE KONUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamalarında anlaşıldığı üzere artık bir 3'lü mekanizmanın hayata geçirilmesi için adımlar atılıyor. Daha evvel savunma bakanları Moskova'da bir araya gelmişlerdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bu sefer 3 ülke dışişleri bakanlarının yine muhtemelen Rusya'da bir araya gelmeleri planlanıyor. Ocak ayının ikinci yarısında büyük bir ihtimalle. Bütün bunların ardından da liderler açısından da bir araya gelme durumu söz konusu olabilecek. Bu konuda hemen bir somut adım somut bir tarih beklememek lazım. Böyle bir şey yanlış olur.
Ankara rejimden bir takım somut adımlar bekliyor. Bunların başında rejimin terör örgütü PKK ve PYD'ye karşı net tavır alıp adımlar atması bekleniyor.
Burada Rusya'nın tutumu da çok önemli. Çünkü Suriye rejimi şu anda yine tabiri caizse Rusya'nın desteği olmadan rejim nefes alamaz vaziyettedir. Dolayısıyla tüm bu konularda Rusya ne diyor? Bütün bunlar da önemli.
TÜRKİYE'NİN PAHA BİÇİLMEZ ROLÜ
Geleceğimiz nokta itibariyle Rusya – Ukrayna savaşı hakkında hemen bir şey beklememek lazım. Hemen yarından öbür güne bir ateşkes beklemek hayalcilik olur ancak burada şunun altını çizmek gerekiyor. Şu anda Zelenskiy ile görüşebilen birçok lider var birçok uluslararası kuruluş var. Ancak Putin ile görüşenlerin sayısının çok az olduğunu bir elin parmaklarını geçmeyecek miktarda olduğunun altını çizmek gerekiyor. Böyle bir ortamda her an Putin ile hem Zelenskiy ile görüşebilecek ender ülkelerden bir tanesinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bütün bunlar Ukrayna savaşının geleceğinde Türkiye'nin rolünü paha biçilmez bir konuma getiriyor.
"SICAK GELİŞMELER OLABİLİR"
Suriye konusunda özellikle Rusya'nın da katılımıyla en azından Rusya'nın denetimi altındaki bölgelerde bir takım sıcak gelişmeler olabileceğini tahmin ediyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fethi Sekin kimdir, ne zaman şehit oldu? Kahraman polis memuru Fethi Sekin olayı nedir? Kısaca hayatı...
- Masterchef 2022 finali ne zaman yapılacak? Survivor geldi o gidiyor! Masterchef final tarihi açıklandı mı?
- ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ (YERLERİ) SORGULAMA: 2023 ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- Orta Gelir Konut Kampanyası KREDİ HESAPLAMA | Yüzde 0,69 faiz oranı ile aylık 4.859 TL'ye ev sahibi olun! 15 yıl vade imkanı... İşte ÖDEME TABLOSU
- Emeklinin kazanç tablosu NETLEŞTİ! Maaş zammı + promosyon + ikramiye yüzleri güldürecek! 1722 TL seyyanen artış! Yüzde 30 ve 57...
- Engelli memur atama tercih nasıl yapılır? 2023 EKPSS kura ile atama yapılacak kamu kurumları, kadro ve branş dağılımı
- Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları sorgulama!
- OGM 1.128 PERSONEL ALACAK! OGM personel alımı başvuruları ne zaman, başladı mı? Başvuru şartları...
- Doğal Gaz ÜCRETSİZ mi oluyor? 2023 Ücretsiz Doğal gaz desteği ne zaman uygulanacak? Başvuru şartları neler? 25 metreküp...
- Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı izle: Ferit'in çapkınlıkları gün yüzüne çıkıyor! Yalı'da yer yerinden oynayacak
- e-Devlet HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | 2023 Hac kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Hac kurası ne zaman?
- TOKİ HATAY KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Hatay 2.025 konut kura çekimi CANLI İZLE! PAYAS, REYHANLI, ARSUZ, DEFNE... 2+1, 3+1 kura sonuçları