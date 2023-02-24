Partisini eleştiren CHP’li Arif Aydın’ı susturdular: ’İğneyi önce kendimize batırmalıyız’ deyince ortalık karıştı

"BU RUHSATLARI KİM VERİYOR?"

CHP'nin eski Milletvekili tarafından konuşması engellenen Aydın'ın ardından Adalı bir başka vatandaş Yaşar Çelik de Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ü ağır bir şekilde eşleştirerek "bu ruhsatları kim veriyor?" diyerek eleştirdi.

Çelik yaptığı konuşmada, "Adam demir bağlıyor, beton döküyor. İmar Müdürlüğü'nden, görevliler gelip ne demiri ne de betonu kontrol ediyor. Bu adalarda onlarca kaçak yapı var ama bunların ruhsatını kim verdi. Deprem öldürmüyor adamı bina öldürüyor" diyerek tepki gösterdi.