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İstanbul'da depreme karşı riskli okullarla ilgili çalışmalar neler? Vali Ali Yerlikaya açıkladı

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Giriş Tarihi: 21.02.2023 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
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İstanbul’da depreme karşı riskli okullarla ilgili çalışmalar neler? Vali Ali Yerlikaya açıkladı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 11 ilimizi vuran 7.8 ve 7.6'lık depremler sonrası gözler yeniden İstanbul'a çevrildi. Olası İstanbul depremine karşı eğitim-öğretim kurumları özelinde yapılan yenileme ve güçlendirme çalışmalarına dair İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan bilgilendirme açıklaması geldi. Yerlikaya, kentte 1999 öncesinde inşa edilen okullara ilişkin, ''İstanbul'umuzdaki 1223 okulumuz yeniden yapıldı ve güçlendirildi. 128 okulumuzla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor." dedi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 2006'da kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından, 1999 öncesi inşa edilen 1418 okulun deprem etüt ve analizlerinin tek tek gerçekleştirildiğini belirtti.

"MEB VE DİĞER KURUMLARIMIZCA..."

Bu çalışmalarda 1351 okulun riskli olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İPKB tarafından riskli bulunan okullarımızdan 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. Yeniden yapılan okullarla 5 bin 202 ilave derslik kazanıldı. Bu 32 derslikli 162 okul demek. Ayrıca 769 okulumuz güçlendirildi, 87 okulumuz MEB ve diğer kurumlarımızca yeniden yapıldı, güçlendirildi. Geriye kalan 128 okulumuzun 35'indeki öğrencilerimiz geçen yıl, 93'ü bu yıl depreme güvenli okullara nakledildi. Sonuç olarak, İstanbul'umuzdaki 1223 okulumuz yeniden yapıldı ve güçlendirildi. 128 okulumuzla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor."

İstanbul’daki riskli okullarla ilgili çalışmalar İSTANBUL'DAKİ RİSKLİ OKULLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR

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