İstanbul’da depreme dayanıksız okullarda tahliyeler başladı

SULTANGAZİ'DE TAHLİYE EDİLECEK OKULLARIN BİR KISMI DUYURU YAPMAK İÇİN KAPILARINI BUGÜN DE AÇTI

Hakkında tahliye kararı bulunan Sultangazi'deki 75. Yıl İlköğretim okulu bugün eğitim ve öğretime devam etti. Okul yönetimi karardan haberdar olmayan veli ile öğrencilere duyuru yapabilmek için sabah kapılarını açtı.

Velilerden Şemsettin Candemir, "Bize öğretmeni mesaj gönderdi. Okul depreme dayanıklı değilmiş. İnşallah daha iyisini ve daha sağlıklısını yaparlar. Bizim taşınacağımız okul da mahalledeki en yakın okul, umarım daha iyi olur" dedi.