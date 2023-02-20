İstanbul'da depreme dayanıksız okullarda tahliyeler başladı
İstanbul'da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 93 okulda öğrencilerin tahliyesine başlandı. Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu boşaltılırken, Sultangazi'deki 75. Yıl İlköğretim okulu, karardan haberdar olmayan veli ile öğrencilere duyuru yapabilmek için sabah kapılarını açtı.
İstanbul'da riskli olduğu belirtilen 93 okul hakkında, tahliye kararı verildi. Bu sabah itibarıyla 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrenciler güvenli okullara nakledilmeye başlandı. Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu da bunlardan biri oldu. Bin 700 öğrenci başka okullara nakledildi.
Veli Cemal Danışman, "Sabah çok yoğun bir kalabalık vardı veliler ve öğrenciler iç içe bir durumdaydı, öğrencilerin bir tarafa alınması velilerin başka bir tarafa alınması gerekiyordu. Servisler de çok küçük büyük otobüslerin olması daha iyi olurdu, okul uzak olduğu için gidip gelmesi zor." dedi.
SULTANGAZİ'DE TAHLİYE EDİLECEK OKULLARIN BİR KISMI DUYURU YAPMAK İÇİN KAPILARINI BUGÜN DE AÇTI
Hakkında tahliye kararı bulunan Sultangazi'deki 75. Yıl İlköğretim okulu bugün eğitim ve öğretime devam etti. Okul yönetimi karardan haberdar olmayan veli ile öğrencilere duyuru yapabilmek için sabah kapılarını açtı.
Velilerden Şemsettin Candemir, "Bize öğretmeni mesaj gönderdi. Okul depreme dayanıklı değilmiş. İnşallah daha iyisini ve daha sağlıklısını yaparlar. Bizim taşınacağımız okul da mahalledeki en yakın okul, umarım daha iyi olur" dedi.
Öğrenci Taha Candemir, "Cebeci Sultan Çiftliği İlkokuluna gideceğim. Taşınacağımı duyunca üzüldüm" dedi. Okulda 20 yıldır kantin işlettiğini ifade eden Ali Baki ise, "Şu an 3 tane elemanımla birlikte mağdur durumdayım. Benim için çözüm üretilmesini yetkililerden talep ediyorum. Bir anda okulun kapanmasıyla bütün hayatımız alt üst oldu. Cuma akşamı haber aldım. Bugün okul açılacak diye bütün hazırlıklarımı yaptım okula geldik yarın itibariyle iş yapamayacağımızı, okulumuzun kapanacağını öğrendik." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK 112 günü için ödeme aktif etti! T.C Kimlik kartınızı hemen kontrol edin! 37.000 TL toplu ödeme hesaba geçiyor!
- Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023? Hac kuraları ertelendi mi, yeni tarih açıklandı mı? Diyanet takvimi...
- Beklenen haber geldi! Diziler ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Yalı Çapkını, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş!
- EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM sorgulama ekranı...
- EYT ne zaman yasalaşacak? 20 ŞUBAT EYT ne oldu, ertelendi mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Bugün okul var mı, yok mu? 20 Şubat Pazartesi bugün okullar açıldı mı?
- MÜGE ANLI bugün var mı, yok mu? 20 ŞUBAT ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yayın akışı...
- Erken Emekliliğe götüren 7 YOL AÇIĞA ÇIKTI! Askerlikte +1 yıl, Kadınlara ise 6 yıl İMKANI! Sigorta, prim gün detayı! Yaşı beklemeden nasıl emekli olunur?
- Dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri neler? Mide ağrısı, ishal, ateş...Tedavisi, aşısı var mı? Amipli/Basilli dizanteri
- Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları | Nerede çekildi, kaç dakika sürüyor? Naim filmi ne zaman çekildi? Hangi platformlarda var?
- Naim Süleymanoğlu neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? Rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu kimdir? HAYATI VE BAŞARILARI
- KIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! 900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! Kimler başvurabilir? Şartları neler?