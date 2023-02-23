Son dakika: Türkiye'yi sarsan felaketin 18. günü | 3 bakandan Adıyaman'da ortak basın toplantısı...
Son dakika haberleri... Deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum basın toplantısı düzenledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman Üniversitesi'ndeki Koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalardan satır başları:
6 Şubat tarihinden itibaren devletimizin, milletimizin tüm gücüyle, tüm kurumlarımızla bu büyük alanı bütün hava, yol şartlarının olumsuzluğuna rağmen en ücra noktalarına rağmen ulaşmaya çalıştık. Dünyada hiçbir ülke, üst üste yaşanan 5 yıkıcı depremin altından kalkabilecek halde değildi.
Türkiye, devletiyle milletiyle her noktada bu afetin oluşturduğu hasarı telafi etmek için büyük çaba göstermektedir. Adıyaman'da ilk başından itibaren hem Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve Mehmet Muş başta olmak üzere 6 valimiz, kolluk görevlilerimiz arama kurtarma ekiplerimiz büyük çaba gösterdi, göstermeye devam ediyor.
'İLK GÜNDEN BERİ HİÇBİR GÜVENLİK SORUNU YAŞANMADI'
Altyapı konusunda diğer illere nazaran ciddi toparlanma söz konusu. Adıyaman'da bugün su, doğalgaz, elektrik açısından. Güvenlik açısından da ilk baştan itibaren bir sorun yaşanmamış ve devletimiz bir asayiş olayı gerçekleşmemesi için ortaya irade koymuştur. Konteyner şehirlerinin hazırlanması konusunda planlamayı birlikte gerçekleştirdik. Köylerimizden illerimize kadar nasıl hızlı adımları atabilirizi değerlendirdik. Çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam alanı oluşması için değerlendirmelerde bulunuyoruz.
Vatandaşımıza her noktada ulaşmaya çalışıyoruz. 6.4 depreminin ardından vatandaşlarımız büyük korku içerisinde çadır talebinde bulunuyorlar. Biz de çadır ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Biz bugüne kadar selde, afette birlikte olduk. İşimizi tamamlamadık çıkmadık. Elbette ki hüzünlüyüz, hatıralarımız şehirlerimiz yıkıldı, sevdiklerimizi kaybettik.
'ÜLKENİN TÜM KAPASİTESİYLE BURADAYIZ'
İnsanın hayatının takdir edildiği andan bir saniye geri getirme kabiliyeti kimsede yoktur. Burada yapmamız gereken; umudumuzu geleceğe yönelik ayakta tutmak zorundayız. Hayatımızda ilkleri birlikte görüyoruz. Bir yerde 10 bin hemşehrimizin aynı mezarlıkta defnedildiği, bundan 30 yıl sonra bir dedenin torununa anlatırken, bu afetin o çocukta da travma yaşayabileceğini unutmamamız lazım.
Ülkenin tüm kapasitesiyle buradayız. Bu mesele burada insanlarımız kendi evlerine girene kadar bütün şehirde depremin izlerini buradan tamamen silene kadar çıkmayacağız. Millete sorumluluğumuz var. Biz sorumluluk sahibiyiz. Allah'ın izniyle millete mahçup olmadan tamamlayacağımıza inanıyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:
İLK ANDAN İTİBAREN SEFERBER HALDE ÇALIŞIYORUZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Deprem bölgesinde hasar tespit çalımlarının sürdüğünü belirtti. Bakan Kurum ayrıca şu açıklamalarda bulundu:
Bugün Adıyamanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşmak için inşa edeceğimiz yeni Adıyaman'a ilişkin fikirleri almak için Bakanlarımızla, milletvekillerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla buraya geldik. Depremden etkilenen 11 ilimizle vatandaşlarımızla el ele vererek ilk andan itibaren seferber halde çalışıyoruz.
Son ana kadar da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmaları azimle kararlılıkla yapacağız.
'KALICI KONUTLARI 1 SENE İÇİNDE YAPACAĞIZ'
İllerimize tek tek ziyaretlerde bulunduk. Arama-kurtarma, hasar tespit çalışmalarını ekiplerimizle yürüttük. Dün de Kilis'te yapılan çalışmaları yerinde inceledik. İlk andan itibaren Ulaştırma Bakanımız ve Ticaret Bakanımız çalışma arkadaşlarımızla el ele vererek çalışmalarını yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Şehrin tüm ihtiyaçlarını giderecek anlayışla çalışmalarını yürütüyorlar. Kalıcı konutları vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde 1 sene içinde yapacağız.
Adıyaman'ın hasar tespit değerlendirmesinde, 20 bin 980 binada 56 bin 685 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak değerlendirmesini yaptık.
"KONUT YAPIM SEFERBERLİĞİ BAŞLAMIŞTIR"
Devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın koordine ettiği bir süreci biz de bakanlarımızla valilerimizle birlikte sahada takibini yapıyoruz. İnşallah bu zor günleri birlikte atlatacağız. Gerek malzeme tedariki, gerek en sağlam doğru alanda, çocuklarımızın geleceğini ve şehrin kültürünü koruyacak şekilde planlarımızı yapıyoruz.
'CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK AFET KONUT SEFERBERLİĞİNİ YÜRÜTÜYORUZ'
Şu anda Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini başlattık. Şehrimizin 100 yılını da planlayacak afetlere dirençli bir anlayışla yapıyoruz. Adıyamanlı kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa bu anlayışla ülkemizin en iyi mimarlarıyla, tasarımcılarıyla bu süreci yürütüyoruz. Zemin + 3 katı geçmeyecek bir yapılaşmayı hayata geçireceğiz. Şehrin tüm kültürel değerlerini birlikte ayağa kaldıracağız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 200 bin konut projesini bilim insanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Depremin ardından 18. gün itibariyle 3 günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın konut sözleşmesini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz.
Köydeki vatandaşlarımızın köydeki yaşamını sürdürebilmesi amacıyla hassas bir süreç yürütüyoruz. Burada 10 bin köy konutumuzu, 70 bin köy evimizi buradaki tüm ihtiyaçlarını gerçekleştirecek şekilde hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu süreci inşa ederken eski yerleşim yerline yönelik detaylı çalışma yapıyoruz.
Şehrin kuzeyinde Karadağ bölgesinde master plan hazırlıyoruz. Doğusunda yine Beşpınar bölgesi dediğimiz yerlere konutlarımızı yerleştireceğiz.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"GÖNÜLDEN YAPILAN BİR İŞ VAR"
Şehir yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. İlk günlerdeki çadır ihtiyacımızı hızla karşıladık. Şu an çadır kentlerde doluluk oranımız yüzde 73 dolayında. Yarın itibarıyla konteyner kentte de yaşam başlayacak. Burada konteynerlerin dışında da farklı yaşam alanları üretiliyor. Sürekli 24 saat vatandaşımızla beraberiz. Onlarla birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Buraları eskisinden daha güzel hale getireceğiz. Hasar tespit çalışmalarımız yüzde 83 seviyesine geldi. Burada bu düzeni oturtana kadar elimizi buradan çekmeyeceğiz. Bütün planlamalarımızı yaptık. Tüm bakanlıklarımız işi doğrultusunda en iyisini yapmak için büyük çaba harcıyor. Burada hakikaten gönülden yapılan bir iş var. Bunu vatandaşımız da, milletimiz de görüyor.
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