Son dakika: Türkiye’yi sarsan felaketin 18. günü | 3 bakandan Adıyaman’da ortak basın toplantısı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman Üniversitesi'ndeki Koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalardan satır başları:

6 Şubat tarihinden itibaren devletimizin, milletimizin tüm gücüyle, tüm kurumlarımızla bu büyük alanı bütün hava, yol şartlarının olumsuzluğuna rağmen en ücra noktalarına rağmen ulaşmaya çalıştık. Dünyada hiçbir ülke, üst üste yaşanan 5 yıkıcı depremin altından kalkabilecek halde değildi.

Türkiye, devletiyle milletiyle her noktada bu afetin oluşturduğu hasarı telafi etmek için büyük çaba göstermektedir. Adıyaman'da ilk başından itibaren hem Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve Mehmet Muş başta olmak üzere 6 valimiz, kolluk görevlilerimiz arama kurtarma ekiplerimiz büyük çaba gösterdi, göstermeye devam ediyor.

'İLK GÜNDEN BERİ HİÇBİR GÜVENLİK SORUNU YAŞANMADI'

Altyapı konusunda diğer illere nazaran ciddi toparlanma söz konusu. Adıyaman'da bugün su, doğalgaz, elektrik açısından. Güvenlik açısından da ilk baştan itibaren bir sorun yaşanmamış ve devletimiz bir asayiş olayı gerçekleşmemesi için ortaya irade koymuştur. Konteyner şehirlerinin hazırlanması konusunda planlamayı birlikte gerçekleştirdik. Köylerimizden illerimize kadar nasıl hızlı adımları atabilirizi değerlendirdik. Çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam alanı oluşması için değerlendirmelerde bulunuyoruz.

Vatandaşımıza her noktada ulaşmaya çalışıyoruz. 6.4 depreminin ardından vatandaşlarımız büyük korku içerisinde çadır talebinde bulunuyorlar. Biz de çadır ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Biz bugüne kadar selde, afette birlikte olduk. İşimizi tamamlamadık çıkmadık. Elbette ki hüzünlüyüz, hatıralarımız şehirlerimiz yıkıldı, sevdiklerimizi kaybettik.