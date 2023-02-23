23 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri OHAL kapsamındaki 5'inci kararname TBMM'ye sunuldu

OHAL kapsamındaki 5'inci kararname TBMM'ye sunuldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2023
ABONE OL
OHAL kapsamındaki 5’inci kararname TBMM’ye sunuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen kentlerdeki çalışma hayatına dair düzenlemeler içeren olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki 5'inci Cumhurbaşkanlığı kararnamesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA