Son dakika: Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’yi kabul etti
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Garibaşvili'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Garibaşvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
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