23 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’yi kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’yi kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2023 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’yi kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Garibaşvili'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Garibaşvili, merdivenlerde Türkiye ve Gürcistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 20 dakika sürdü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA