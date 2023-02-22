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Güneşli havalar sonrası sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2023 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023
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Güneşli havalar sonrası sağanak yağış geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelindeki güneşli havaların yerini yağışlı havalara bırakacağı belirtildi. Diğer yandan bazı illerin yüksek kesimlerinde de kar yağışı beklendiğinin altı çizildi. İşte açıklamanın detayları... İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde güneşli havaların yerini yağışlı havalara bırakacağını belirtilirken vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Özellikle yeni hafta etkili olması beklenen yağışlı havanın bir süre etkil olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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